Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 12 местах в Минске

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в Минске в 12 местах. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Столичная Госавтоинспекция обращает внимание, сегодня мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах.
С 12.00 до 24.00 - ул. Денисовская в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч); пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч); пр. Партизанский, д. 75 (60 км/ч); МКАД, 41-й км (90 км/ч); ул. Орловская, д. 80 (60 км/ч); ул. Чкалова, д. 1 (60 км/ч); ул. Ваупшасова, д. 4/15 (60 км/ч).
С 19.30 до 3.00 - пр. Пушкина, д. 70А (60 км/ч); пр. Дзержинского, д. 3Б (60 км/ч); пр. Независимости, д. 131 к. 2 (60 км/ч); пр. Независимости, д. 45 (60 км/ч); ул. Кальварийская, д. 25 (60 км/ч).
"Просим автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим", - призывают в УГАИ.-0-