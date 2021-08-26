Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 12 местах в Минске 

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в Минске в 12 местах. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.





С 12.00 до 24.00 системы контроля будут включены на ул. Денисовской (в районе пересечения с пер. Соколянским), пр. Партизанском, д. 75, ул. Орловской, д. 80, ул. Чкалова, д. 1, ул. Ваупшасова, д. 4/15 (везде 60 км/ч), а также на пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч) и МКАД, 41-м км (90 км/ч).





С 19.30 до 03.00 - на пр. Независимости, д. 131 к.2, ул. Маяковского, д. 101, ул. Притыцкого, д. 38, пр. Партизанском, д. 147 и ул. Кальварийской, д. 25 (везде 60 км/ч).





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