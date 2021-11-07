Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 13 местах Минска

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7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в Минске в 13 местах. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 12.00 до 24.00 системы контроля будут включены на ул. Ваупшасова, 4/15, пр. Независимости, 131/2, ул. Маяковского, пр. Дзержинского, 1Е, ул. Притыцкого, 60, пр. Партизанском, 75, пр. Партизанском, 147, ул. Орловской, 80, пр. Пушкина, 55 (везде 60 км/ч), а также на 17-м, 53-м и 19-м км МКАД (90 км/ч).
С 20.00 до 03.00 - на ул. Московской, 8, со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (60 км/ч).
Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-