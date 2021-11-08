8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 13 местах Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 8.00 до 20.00 датчики контроля скорости работают на ул. Радиальной, 54 (60 км/ч).
С 12.00 до 24.00 системы контроля будут включены на ул. Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), пр. Независимости, 99 (60 км/ч), пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч), пр. Жукова, 17 (60 км), ул. Притыцкого, 38 (60 км), пр. Партизанском, 8 и 108 (60 км/ч), ул. Орловской, 66 (60 км/ч), пр. Пушкина, 70А (60 км/ч), 41-м км МКАД (90 км/ч).
С 20.00 до 3.00 - ул. Московской, 8, со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (60 км/ч).
ГАИ просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения.-0-