19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в Минске на 13 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.
С 8.00 до 20.00 контроль скорости будет осуществляться на ул.Радиальной, 54 (60 км/ч). С 12.00 до 24.00 мобильные системы будут работать на ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр.Пушкина, 70A (60 км/ч), ул.Орловской, 66 (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Жукова, 17 (60 км/ч), ул.Академической, 30 (60 км/ч), пр.Партизанском, 147 (60 км/ч), 53-м км МКАД (90 км/ч), 36-м км МКАД (90 км/ч), ул.Чкалова, 1 (60 км/ч).
С 20.00 до 03.00 скоростной контроль будет обеспечен на ул.Московской, 8 со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).
Госавтоинспекторы просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-