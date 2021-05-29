Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в Минске в 11 местах

Фото из архива
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 11 местах, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 19.30 до 3.00 мобильные датчики будут контролировать скорость автомобилистов на 17-м км МКАД (90 км/ч); ул.Денисовской, в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч); ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч); пр.Дзержинского, 115 (60 км/ч); ул.Кабушкина, 5 (60 км/ч). С 12.00 до 24.00 - на 99-м км пр.Независимости (60 км/ч); пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч); пр.Партизанском, 108 (60 км/ч); пр.Партизанском, 147 (60 км/ч); ул.Орловской, 80 (60 км/ч); 41-м км МКАД (90 км/ч).
ГАИ просит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-