Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в Минске в 11 местах

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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня, 30 мая, в 11 местах, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 19.30 до 3.00 мобильные датчики будут контролировать скорость автомобилистов на МКАД, 17-й км (90 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянского (60 км/ч), ул.Ташкентской в районе моста Свислочи (60 км/ч), ул.Кальварийской, 25 (60 км/ч), пр.Жукова, 17 (60 км/ч).
С 12.00 до 24.00 скорость будут контролировать по пр.Независимости, 99-й км (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Партизанскому, 108 (60 км/ч), пр.Партизанскому, 147 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), МКАД, 41-й км (90 км/ч).-0-