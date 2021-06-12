Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в Минске в 11 местах

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в Минске в 11 местах, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 14.00 и с 15.00 до 20.00 датчики будут действовать на пр.Независимости, 161Б (80 км/ч). С 12.00 до 24.00 - на 41-м и 53-м км МКАД (90 км/ч); ул.Денисовской, в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч); пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч); пр.Независимости, 45 (60 км/ч); пр.Партизанском, 147 (60 км/ч). С 19.30 до 3.00 - на ул.Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч); ул.Кальварийской, 25 (60 км/ч); пр.Партизанском, 75 (60 км/ч); пр.Победителей - пер.Веснинка (80 км/ч).

"Просим быть внимательными и соблюдать скоростной режим", - отметили в УГАИ.-0-