Мобильные датчики контроля скорости работают в 11 местах Минска

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня мобильные датчики контроля скорости работают в 11 местах, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00 датчики контролируют скоростные режимы на 17-м км МКАД (90 км/ч) и ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянского (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 приборы работают на пр.Независимости, 99 км (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Партизанском, 108 (60 км/ч), пр.Партизанском, 147 (60км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч) и 41-м км МКАД (90 км/ч).

С 19.30 до 3.00 контролеры будут включены по ул.Ташкентской в районе моста р.Свислочь (60 км/ч), ул.Кальварийской, 25 (60 км/ч) и пр.Жукова, 17 (60 км/ч).

Столичная Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-