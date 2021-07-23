Мобильные датчики контроля скорости работают в 12 местах Минска

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики контроля скорости работают в 12 местах, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Мобильные датчики контроля скорости с 12.00 до 24.00 работают на 53-м км МКАД (90 км/ч), пр. Независимости, д. 99 (60 км/ч), пр.Партизанском, д.75 (60 км/ч), ул.Орловской, д.80 (60 км/ч), пр.Независимости, д.156 (80 км/ч).

С 19.30 до 3.00 датчики работают на пр.Независимости, д.131, корп.2 (60 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Пушкина, д.55 (60 км/ч), ул.Притыцкого, д.60, корп.5 (60 км/ч), ул.Маяковского, д.101 (60 км/ч), ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч) и ул.Чкалова, д.1 (60 км/ч).

"Просим быть внимательными и соблюдать скоростной режим", - отметили в УГАИ.-0-