Мобильные датчики контроля скорости работают в 12 местах в Минске

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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 12 местах. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.Мобильные датчики контроля скорости c 7.00 до 14.00, а также c 16.00 до 20.00 работают на пр.Независимости, д.131 к.2 (60 км/ч) и ул.Кальварийской, 25 (60 км/ч).С 12.00 до 24.00 скорость будут контролировать на ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), 41-м км МКАД (90 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), ул.Чкалова, 1 (60 км/ч) и ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч).С 19.30 до 3.00 датчики будут работать на пр. Пушкина, 70А (60 км/ч), пр.Дзержинского, 3Б (60 км/ч) и пр.Независимости, 45 (60 км/ч).ГАИ просит быть внимательными и соблюдать скоростной режим. -0-