Мобильные датчики контроля скорости работают в 13 местах Минска

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 13 местах Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 8.00 до 20.00 мобильные датчики контролируют скорость по улице Радиальной, 54 (60 км/ч). С 12.00 до 24.00 контроль будет проходить по улицам Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), Маяковского, 24 (60 км/ч), Орловской, 80 (60 км/ч), Притыцкого, 60, корп. 5 (60 км), проспектам Независимости, 131/2 (60 км/ч), Дзержинского, 1Е (60 км), Партизанскому, 75 (60 км/ч) и 147 (60 км/ч), Пушкина, 55 (60 км/ч) и 17-м км МКАД (90 км/ч).

А c 20.00 до 3.00 мобильные датчики будут контролировать скорость по улице Московской, 8, со стороны проспекта Независимости в направлении переулка Молочного (50 км/ч) и со стороны улицы Рабкоровской в направлении проспекта Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения.-0-