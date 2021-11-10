Мобильные датчики контроля скорости работают в 13 местах Минска

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 13 местах Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 8.00 до 20.00 мобильные датчики контролируют скорость на ул.Радиальной, 54 (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 контроль будет проходить на ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), пр.Независимости, 99 (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Жукова, 17 (60 км), ул.Притыцкого, 38 (60 км), пр.Партизанском, 8 и 108 (60 км/ч), ул.Орловской, 66 (60 км/ч), пр.Пушкина, 70А (60 км/ч) и 41-м км МКАД (90 км/ч).

А c 20.00 до 3.00 мобильные датчики будут контролировать скорость на улице Московской, 8, со стороны проспекта Независимости в направлении переулка Молочного (50 км/ч) и со стороны улицы Рабкоровской в направлении проспекта Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения.-0-