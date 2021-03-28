Мобильные датчики контроля скорости работают в 6 местах в Минске

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости в Минске работают в шести местах, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

До 3.00 мобильные датчики контролируют скорость движения автомобилистов на улице Орловской, 80 (60 км/ч), МКАД, 53-й км и 41-й км (90 км/ч), Игуменском тракте, 30 (60 км/ч), а с 19.30 до 2.30 - по проспекту Независимости, 156 (80 км/ч) и проспекту Независимости, 99 (60 км/ч).

ГАИ просит соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.-0-