Мобильные датчики контроля скорости работают в Минске на 11 участках

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости в Минске работают сегодня на 11 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В частности, мобильные датчики контроля скорости работают с 7.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00 на 17-м км МКАД (90 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянского (60 км/ч). С 12.00 до 24.00 они будут следить за движением на пр.Независимости, 99-й км (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Партизанском, 108 и 147 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), 41-м км МКАД (90 км/ч). С 19.30 до 3.00 датчики контроля скорости будут работать на ул.Притыцкого, 38, пр.Дзержинского, 115 и ул.Кабушкина, 5 (60 км/ч).

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-