Мобильные датчики контроля скорости работают в Минске на 11 участках

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в Минске на 11 участках. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Столичная Госавтоинспекция обращает внимание, что мобильные датчики контроля скорости работают с 7.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00 - МКАД, 17-й км (90 км/ч), ул.Денисовская, в районе пересечения с пер.Соколянского (60 км/ч); с 12.00 до 24.00 - пр.Независимости, 99-й км (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Партизанский, 108 (60 км/ч), пр.Партизанский, 147 (60 км/ч), ул.Орловская, 80 (60 км/ч), МКАД, 41-й км (90 км/ч); с 19.30 до 3.00 - ул.Ташкентская в районе моста р.Свислочь (60 км/ч), ул.Кальварийская, 25 (60 км/ч) и пр.Жукова, 17 (60 км/ч).

ГАИ призывает водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-