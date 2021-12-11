11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают в Минске на 13 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 20.00 датчики фиксируют скорость на 36-м км МКАД (ограничение - 90 км/ч).

С 12.00 до 24.00 системы контроля будут следить за дорожной обстановкой на пр.Жукова, 17; ул.Ташкентской, в районе моста через Свислочь; ул.Кальварийской, 58/1; ул.Притыцкого, 38; пр.Пушкина, 70A; пр.Партизанском, 8; ул.Орловской, 66 (60 км/ч); пр.Независимости, 156 (80 км/ч); 41-м и 53-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 3.00 мобильные датчики включат на ул.Московской, 8 со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.-0-