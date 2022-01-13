13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают в Минске на 13 участках. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 8.00 до 20.00 контроль скорости будет осуществляться на ул.Радиальной, 54 (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 датчики будут работать на ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр.Пушкина, 70A (60 км/ч), ул.Орловской, 66 (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Жукова, 17 (60 км/ч), ул.Ленина, 46 (60 км/ч), 53-м, 36-м и 17-м км МКАД (90 км/ч), и ул.Чкалова, 1 (60 км/ч).

С 20.00 до 03.00 мобильные датчики контролируют скорость по ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-