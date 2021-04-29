Мобильные датчики контроля скорости работают в Минске на 7 участках

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня на 7 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 3.00 мобильные системы будут фиксировать нарушения скоростного режима на ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Независимости, 99-й км (60 км/ч), пр.Партизанский, 147 (60 км/ч) и 41-й км МКАД (90 км/ч). С 19.30 до 03.00 под присмотром датчиков будут участки дорог по ул.Маяковского, 16 (60 км/ч), ул.Притыцкого, 91(60 км/ч) и пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч).

Госавтоинспекция просит водителей соблюдать скоростной режим.-0-