Мобильные датчики контроля скорости работают в Минске в 7 местах

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня мобильные датчики контроля скорости работают в семи местах, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 3.00 датчики будут фиксировать нарушения по улице Орловской, 80 (60 км/ч), на 99-м км проспекта Независимости (60 км/ч), 41-м км МКАД (90 км/ч), по Партизанскому проспекту, 147 (60 км/ч). С 19.30 до 3.00 они будут работать по улице Маяковского, 16 (60 км/ч), на участке проспект Независимости - улица Фогеля (80 км/ч), а также по улице Притыцкого, 91 (60 км/ч).

Кроме того, Госавтоинспекция сообщила, где сегодня будут наносить дорожную разметку: улицы Ленина, Бобруйская, Кальварийская, проспект Партизанский (от улицы Аранской до улицы Олега Кошевого).-0-