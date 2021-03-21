21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня мобильные датчики контроля скорости работают в некоторых районах Минска и МКАД, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 3.00 мобильные датчики контролируют скорость автомобилистов на ул. Орловской, 80 (60 км/ч), МКАД, 53-м км и 41-м км (90 км/ч), Игуменском тракте, 30 (60 км/ч). А с 19.30 до 2.30 - по пр. Дзержинского, 3Б (60 км/ч) и пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч).

Госавтоинспекция просит соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.-0-