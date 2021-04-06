6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают в семи местах Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Столичная Госавтоинспекция обращает внимание, сегодня мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах: с 7.00 до 3.00 - ул. Орловская, 80 (60 км/ч), пр. Независимости, 99 (60 км/ч), МКАД, 41-й км (90 км/ч), пр. Партизанский, 147 (60 км/ч); с 19.30 до 3.00 - Игуменский тракт, 30 (60 км/ч), пр. Дзержинского, 3Б (60 км/ч), пр. Независимости, 156 (80 км/ч).

ГАИ просит соблюдать скоростной режим.-0-