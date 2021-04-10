Мобильные датчики контроля скорости работают в семи районах Минска

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в семи районах Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 3.00 мобильные датчики контролируют скорость на улице Орловская, 80 (60 км/ч), проспекте Независимости, 99 (60 км/ч), МКАД, 41-м км (90 км/ч) и на проспекте Партизанском, 147 (60 км/ч).

С 19.30 и до 3.00 датчики контроля будут работать на Игуменском тракте, 30 (60 км/ч), проспекте Дзержинского, 3Б (60 км/ч), проспекте Независимости, 156 (80 км/ч).

Столичная Госавтоинспекция просит соблюдать скоростной режим.-0-