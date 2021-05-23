Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать на 11 участках в Минске

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на одиннадцати участках будут работать мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 мобильные датчики будут контролировать скорость автомобилистов по пр.Независимости, 99 (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Партизанскому, 108 (60 км/ч), пр.Партизанскому, 147 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч) и на 41-м км МКАД (90 км/ч).

С 19.30 до 3.00 они будут включены на 17-м км МКАД (90 км/ч) и ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянского (60 км/ч).

Кроме этого, с 19.30 до 3.00 датчики установят на ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр.Дзержинского, 115 (60 км/ч) и ул.Кабушкина, 5 (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-