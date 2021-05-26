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26 мая 2021, 07:19

Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать на 11 участках в Минске

Фото из архива
Фото из архива

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать на 11 участках в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 мобильные датчики будут контролировать скорость автомобилистов по пр.Независимости, 99 (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Партизанскому, 108 (60 км/ч), пр.Партизанскому, 147 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), на 41-м км МКАД (90 км/ч); с 19.30 до 3.00 - на 17-м км МКАД (90 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянского (60 км/ч), ул.Ташкентской в районе моста через Свислочь (60 км/ч), ул.Кальварийской, 25 (60 км/ч), пр.Жукова, 17 (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-

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