17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать на 13 участках Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

С восьми утра до восьми вечера датчик будет фиксировать скоростные нарушения на ул.Радиальной, 54 (60 км/ч).

С полудня до полуночи мобильные системы будут установлены на ул.Притыцкого, 30, пр.Пушкина, 70A, ул.Орловской, 66, пр.Жукова, 17, ул.Ленина, 46, пр.Партизанском, 147 и ул.Чкалова, 1, где разрешен скоростной максимум в 60 км/ч. Также в это же время датчики будут установлены на пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), 53-м, 36-м и 17-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 03.00 датчики будут работать на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекторы просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-