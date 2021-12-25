Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать на 13 участках в Минске

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на 13 участках работают мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 мобильные датчики будут работать по улицам Притыцкого, 38; Орловской, 66; Ташкентской, в районе моста через р.Свислочь; Кальварийской, 58/1; по проспектам Пушкина, 70A; Партизанскому, 8; Жукова, 17; везде ограничение скорости - 60 км/ч. На проспекте Независимости, 156 ограничение - 80 км/ч, 53-м и 41-м км МКАД - 90 км/ч.

С 19.30 до 3.00 системы контроля будут отслеживать дорожную обстановку на 36-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 3.00 мобильные датчики будут контролировать скорость по ул.Московской, 8 со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.-0-