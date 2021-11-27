Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать на 14 участках в Минске

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 14 участках минских дорог, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 мобильные датчики будут работать на ул.Ваупшасова, 4/15; пр.Независимости, 131/2; ул.Маяковского, 24; пр.Дзержинского, 1Е; ул.Притыцкого, 60, корп.5; пр.Партизанском, 75 и 147; ул.Орловской, 80; пр.Пушкина, 55. На эти участках ограничение скорости - 60 км/ч. На 17-м, 19-м и 53-м км МКАД ограничение - 90 км/ч.

С 20.00 до 3.00 контроль организуют на ул.Московской, 8 со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать погоду.-0-