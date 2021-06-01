1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в 10 местах Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 контролировать скорость водителей авто мобильные датчики будут на 41-м и 53-м км МКАД (90 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Независимости, 45 (60 км/ч), пр.Партизанском, 147 (60 км/ч).

С 19.30 до 03.00 на контроле будут участки дорог по ул.Чкалова, 1 (60 км/ч), пр.Пушкина, 70а (60 км/ч), пр.Независимости, 131, к.2 (60 км/ч), и ул.Притыцкого, 60, к.5 (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-