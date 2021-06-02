2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в 11 местах Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 07.00 до 21.00 контролировать скорость водителей авто будут на пр.Независимости, 161Б (80 км/ч). С 12.00 до 24.00 мобильные датчики будут работать на 41-м и 53-м км МКАД (90 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Независимости, 45 (60 км/ч), пр.Партизанском, 147 (60 км/ч).

С 19.30 до 03.00 на контроле будут участки дорог по ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), ул.Кальварийской, 25 (60 км/ч), пр.Партизанскому, 75 (60 км/ч), пр.Победителей - пер.Веснинка (80 км/ч).

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-