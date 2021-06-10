10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в 11 местах Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 07.00 до 20.00 контролировать скорость водителей авто будут на пр.Независимости, 161Б (80 км/ч) .С 12.00 до 24.00 мобильные датчики будут работать на 41-м и 53-м км МКАД (90 км/ч); ул.Денисовской, в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч); пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч); пр.Независимости, 45 (60 км/ч); пр.Партизанском, 147 (60 км/ч). С 19.30 до 3.00 - на ул.Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч); ул.Кальварийской, 25 (60 км/ч); пр.Партизанском, 75 (60 км/ч); пр.Победителей - пер.Веснинка (80 км/ч).

ГАИ просит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-