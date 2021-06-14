14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в 11 местах Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00 контролировать скорость водителей авто будут на пр.Независимости, д.161 Б (80 км/ч). С 12.00 до 24.00 мобильные датчики будут работать на 41-м и 53-м км МКАД (90 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Независимости, 45 (60 км/ч), пр.Партизанском, 147 (60 км/ч). С 19.30 до 3.00 - на ул.Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), ул.Кальварийской, 25 (60 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч) и пр.Победителей - пер.Веснинка (80 км/ч).

Госавтоинспекция просит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-