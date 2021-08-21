Мобильные датчики контроля скорости сегодня работают в Минске в 12 местах

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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня работают в 12 местах в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.С 7.00 до 14.00 и c 16.00 до 20.00 датчики установлены на пр.Независимости, 131, к.2 и ул.Кальварийской, 25 (60 км/ч).С полудня до полуночи мобильные контролеры будут работать на ул.Денисовской, в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч); пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч); пр.Партизанском, 75 (60 км/ч); 41-м км МКАД (90 км/ч); ул.Орловской, 80 (60 км/ч); ул.Чкалова, 1 и ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч).С 19.30 до 3.00 датчики будут контролировать скорость на пр.Пушкина, 70А, пр.Дзержинского, 3Б и пр.Независимости, 45 (60 км/ч).ГАИ призывает водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.-0-