28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня работают в семи местах Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 3.00 мобильные датчики будут фиксировать нарушения скоростного режима на ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Независимости, 99 (60 км/ч), 41-м км МКАД (90 км/ч) и пр.Партизанском, 147 (60 км/ч). Кроме того, с 19.30 до 03.00 под присмотром будут участки дорог на Игуменском тракте, 30 (60 км/ч), пр.Дзержинского, 3Б (60 км/ч) и пр.Независимости, 156 (80 км/ч).

Госавтоинспекция просит соблюдать скоростной режим.-0-