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13 сентября 2021, 07:56

Мобильные датчики контроля скорости сегодня в Минске будут работать на 13 участках

Фото из архива
Фото из архива

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня в Минске будут работать на 13 участках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telagram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Так, с 07.30 до 19.30 датчики будут включены на ул.Орловской, 66, пр.Пушкина, 55, пр.Жукова, 17, пр.Независимости, 45, пр.Партизанском, 8, ул.Ташкентской (в районе моста через реку Свислочь), ул.Ваупшасова, 4/15 и ул.Чкалова, 1 (60 км км/ч).

С 12.00 до 24.00 системы контроля скорости будут работать на 53-м км МКАД (90 км/ч), пр.Независимости, 131/2 и пр.Партизанском, 147 (60 км/ч).

С 20.00 до 03.00 датчики будут следить за дорожным движением на ул.Московской, 8. Их установят со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

В ГАИ призывают водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-

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