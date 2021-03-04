4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня в Минске работают в 6 местах. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Столичная Госавтоинспекция обращает внимание, мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах: с 7.00 до 3.00 - ул.Орловская, 80 (60 км/ч), МКАД, 53-й км и 41-й км (90 км/ч), Игуменский тракт, 30 (60 км/ч), с 19.30 до 2.30 - пр.Независимости, 156 (80 км/ч), пр.Независимости, 99 (60 км/ч)", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция просит соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия. По прогнозам синоптиков, сегодня на отдельных участках дорог ожидается гололедица.-0-