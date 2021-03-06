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06 марта 2021, 09:40

Мобильные датчики контроля скорости сегодня в Минске работают в 6 местах

Фото из архива
Фото из архива

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня в Минске работают в шести местах, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Столичная Госавтоинспекция обращает внимание на то, что сегодня мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах: с 7.00 до 3.00 - ул.Орловская, 80 (60 км/ч), МКАД, 53-й км и 41-й км (90 км/ч), Игуменский тракт, 30 (60 км/ч); с 19.30 до 2.30 - пр.Независимости, 156 (80 км/ч), пр.Независимости, 99 (60 км/ч)", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция просит соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.-0-

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