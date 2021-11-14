Мобильные датчики контроля скорости установят на 14 участках в Минске

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на 14 участках установят мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 мобильные контролеры будут включены на ул. Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр. Пушкина, 70А (60 км/ч), пр. Партизанском, 8 и 108 (60 км/ч), ул. Орловской, 66 (60 км/ч), пр. Независимости, 99 (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч, пр. Жукова, 17 (60 км/ч), ул. Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), 41-м, 53-м и 19-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 03.00 устройства будут контролировать скорость на ул. Московской, 8, со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения.-0-