Мобильные датчики контроля скорости установят в Минске на 14 участках

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на 14 участках установят мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 мобильные контролеры будут включены на ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), пр.Независимости, 99 (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Жукова, 17 (60 км/ч), ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр.Партизанском, 8 (60 км/ч) и 108 (60 км/ч), ул.Орловской, 66 (60 км/ч), пр.Пушкина, 70А (60 км/ч), 41-м км МКАД (90 км/ч), 53-м км МКАД (90 км/ч) и 19-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 3.00 устройства будут контролировать скорость на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-