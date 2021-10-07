Мобильные датчики контроля скорости в Минске будут работать на 12 участках

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в Минске на 12 участках. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12:00 до 24:00 мобильные датчики контроля скорости работают на ул. Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч); пр. Независимости, 131/2 (60 км/ч); пр. Партизанском, 75 (60 км/ч); ул. Орловской, 80 (60 км/ч); пр. Пушкина, 55 (60 км/ч); пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч); 19-м км МКАД (90 км/ч); ул. Притыцкого, 38 (60 км/ч); ул. Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч); ул. Денисовской, в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч).

Помимо этого, мобильные системы с 20.00 до 03.00 будут контролировать скорость на ул. Московской, 8 со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-