Мобильные датчики контроля скорости в Минске будут работать на 12 участках

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9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости в Минске сегодня будут работать на 12 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 12.00 до 24.00 мобильные датчики будут работать на ул.Ваупшасова, 4/15, пр.Независимости, 131/2, пр.Партизанском, 75, ул.Орловской, 80, пр.Пушкина, 55 (60 км/ч); пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч); 19-м, 53-м, 41-м и 17-м км МКАД (90 км/ч).
Помимо этого, мобильные системы будут контролировать скорость с 20.00 до 3.00 на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).
ГАИ просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения.-0-