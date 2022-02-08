Мобильные датчики контроля скорости в Минске будут работать на 12 участках

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня в Минске будут работать на 12 участках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В частности, с 12.00 до 24.00 системы контроля будут работать на ул.Маяковского, 24, в районе моста через Свислочь на ул.Ташкентской, пр.Партизанском, 75, ул.Орловской, 80, ул.Казинца, 49, ул.Академической, 30, в районе пересечения ул.Денисовской с пер.Соколянским, пр.Пушкина, 70А (60 км/ч). В это же время мобильные датчики будут следить за дорожной обстановкой на пр.Независимости, 156 (80 км/ч), на 19-м и 36-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 3.00 системы контроля включат на пр.Независимости, 99 (60 км/ч).

ГАИ призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-