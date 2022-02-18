Мобильные датчики контроля скорости в Минске будут работать на 12 участках

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать на 12 участках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Так, с 12.00 до 24.00 системы контроля будут включены на ул.Маяковского, 24; ул.Ташкентской (в районе моста через реку Свислочь); пр.Партизанском, 75; ул.Орловской, 80; ул.Казинца, 49; ул.Академической, 30; ул.Денисовской (в районе пересечения с пер.Соколянским); пр.Пушкина, 70А и ул.Притыцкого, 60/5 (60 км/ч), а также на пр.Независимости, 156 (80 км/ч) и 36-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 03.00 датчики контроля скорости будут работать на пр.Независимости, 99 (60 км/ч).

ГАИ призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-