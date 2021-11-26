Мобильные датчики контроля скорости в Минске будут работать на 13 участках

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 13 участках дорог Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Так, с 8.00 до 20.00 контролировать скоростной режим будут на ул.Радиальной, 54 (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 мобильные датчики будут работать на ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), пр.Независимости, 99 (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Жукова, 17 (60 км/ч), ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр.Партизанском, 8 (60 км/ч), пр.Партизанском, 108 (60 км/ч), ул.Орловской, 66 (60 км/ч), пр.Пушкина, 70А (60 км/ч), и на 41-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 3.00 контроль организуют на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-