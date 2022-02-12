Мобильные датчики контроля скорости в Минске будут работать на 13 участках

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости в Минске сегодня будут работать на 13 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 системы контроля будут работать на ул.Маяковского, 24; ул.Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь; пр.Партизанском, 75; ул.Орловской, 80; ул.Казинца, 49; ул.Академической, 30; пр.Дзержинского, 3Б; пр.Дзержинского, 1Е; ул.Ваупшасова, 4/15; пр.Пушкина, 70А; ул.Притыцкого, 60/5. Везде ограничение скорости - 60 км/ч. По пр.Независимости, 156 ограничение - 80 км/ч.

С 20.00 до 3.00 датчики будут фиксировать скоростные нарушения на пр.Независимости, 99 (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать погоду.-0-