Мобильные датчики контроля скорости в Минске будут работать на 13 участках

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости в Минске сегодня будут работать на 13 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 8.00 до 20.00 мобильные датчики будут работать на ул.Радиальной, 54 (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 контроль скорости будет проводиться на пр.Партизанском, 8, 147, ул.Орловской, 66, пр.Независимости, 131/2, пр.Жукова, 17, ул.Притыцкого, 38, 106, ул.Ленина, 46 (60 км/ч); 19-м и 53-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 3.00 мобильные датчики будут работать на ул.Московской, 8 со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-