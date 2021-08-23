Мобильные датчики контроля скорости в Минске будут работать в 12 местах

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в 12 местах, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.Так, с 12.00 до 24.00 системы контроля будут включены на ул. Денисовской (в районе пересечения с пер. Соколянским), пр. Партизанском, 75, ул. Орловской, 80, ул. Чкалова, 1, ул. Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч), а также 41-м км МКАД (90 км/ч).С 19.30 до 03.00 датчики контроля скорости заработают на пр. Независимости, 131 к.2, пр. Пушкина, 70А, пр. Дзержинского, 3Б, пр. Независимости, 45 и ул. Кальварийской, 25 (60 км/ч).В Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-