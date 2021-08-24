Мобильные датчики контроля скорости в Минске будут работать в 12 местах 

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в 12 местах, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Так, с 12.00 до 24.00 системы контроля будут включены на ул. Денисовской в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч), пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч), пр. Партизанском, д.75 (60 км/ч), 41-м км МКАД (90 км/ч),
ул. Орловской, д.80 (60 км/ч), ул. Чкалова, д. 1 (60 км/ч), ул. Ваупшасова, д. 4/15 (60 км/ч).
С 19.30 до 03.00 датчики контроля скорости заработают на пр. Независимости, д.131 к.2 (60 км/ч), ул. Маяковского, д. 101 (60 км/ч), ул. Притыцкого, д. 38 (60 км/ч), пр. Партизанском, д.147 (60 км/ч),ул. Кальварийской, д.25 (60 км/ч).
ГАИ просит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-