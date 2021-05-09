Мобильные датчики контроля скорости в Минске работают на 11 участках

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на 11 участках работают мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Столичная Госавтоинспекция обращает внимание, что мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах: с 7.00 до 20.00 - МКАД, 17-й км (90 км/ч); ул. Денисовская, в районе пересечения с пер. Соколянского (60 км/ч); с 12.00 до 24.00 - пр. Независимости, 99-й км (60 км/ч); пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч); пр. Партизанский, 108 (60 км/ч); пр. Партизанский, 147 (60 км/ч); ул. Орловская, 80 (60 км/ч); МКАД, 41-й км (90 км/ч); с 19:30 до 3.00 - ул. Притыцкого, 38 (60 км/ч); пр. Дзержинского, 115 (60 км/ч); ул. Кабушкина, 5 (60 км/ч).

Водителей призывают быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-