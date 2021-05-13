Мобильные датчики контроля скорости в Минске работают на 11 участках

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на 11 участках работают мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00 устройства работают на 17-м км МКАД (90 км/ч) и ул.Денисовской, в районе пересечения с пер.Соколянский (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 датчики будут контролировать скоростные режимы на пр.Независимости, 99-й км (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Партизанском, 108 (60 км/ч), пр.Партизанском, 147 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), 41-м км МКАД, (90 км/ч).

С 19.30 до 3.00 мобильные контролеры будут включены на ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр.Дзержинского, 115 (60 км/ч), ул.Кабушкина, 5 (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-